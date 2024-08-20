Президент Польши Дуда намерен сменить Баха на посту главы МОК

Экс-президент Польши Александр Квасьневский сообщил, что польский лидер Анджей Дуда после истечения срока полномочий в 2025 году намерен претендовать на пост президента МОК.

Чиновник заявил изданию onet.pl, что шансов на такое назначение критически мало, поскольку президентами МОК обычно становятся люди из мира спорта, имеющими отношение к Олимпийским играм.

«Теоретически, думаю, что если бы политик был организатором Олимпиады или внес большой вклад в их организацию... Но, как известно, в Польше Олимпиады не было», — подчеркнул Квасьневский.

В настоящее время главой МОК является Томас Бах. Новые выборы президента организации пройдут в марте 2025 года в Греции.