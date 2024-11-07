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Олимпиада

Париж-2024

7 ноября, 23:59

Путин: «МОК превратился в каких-то цирковых артистов»

Алина Савинова
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин сравнил Международный олимпийский комитет (МОК) с цирком.

«Под давлением извне Международный олимпийский комитет превратился в каких-то цирковых артистов. Коммерциализировали олимпийское движение полностью, уничтожают его своими руками», — приводит РИА Новости слова Путина.

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе только тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

На прошедших в Париже Олимпийских играх российские спортсмены выступали в нейтральном статусе в количестве 15 человек.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Владимир Путин
МОК

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