Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 16:57

Президент Союза конькобежцев России Гуляев считает кандидатов в главы МОК несамостоятельными фигурами

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев поделился мнением о выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Кто будет президентом МОК — не столь важно, потому что, к большому сожалению, это все несамостоятельные фигуры. Это люди, исполняющие чужую политическую волю. Я не вижу ни одного кандидата, который мог бы иметь независимую, личную, правильную позицию и который мог бы отстаивать принципы олимпизма, а не выполнять политический заказ в виде ужасающего отношения к спортсменам, не имеющим ничего общего с политической ситуацией», — цитирует Гуляева ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост главы организации. В него входят семь человек: Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лаппартьен (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония).

Источник: ТАСС
МОК

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Загитова просит 75 миллионов рублей на свое шоу из госбюджета
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Тарасова: «Уже в этом году мы будем участвовать в международных соревнованиях!»
Тарасова: «Стагнирует ли фигурное катание в России? Мы довольны состоянием нашей сборной!»
Еще один зимний сезон без России. Какими будут последствия для борьбы за путевки на Олимпиаду-2026?
Смагин уверен, что российским шахматистам вернут флаг и гимн
Клебо — о российских лыжниках: «Скучаю по этим ярким дуэлям»
Сорокин — об отстранении российских клубов: «Нужно продолжать убеждать УЕФА, что это не очень справедливо»
Сегодня
Вчера
Неделя