Президент Союза конькобежцев России Гуляев считает кандидатов в главы МОК несамостоятельными фигурами

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев поделился мнением о выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Кто будет президентом МОК — не столь важно, потому что, к большому сожалению, это все несамостоятельные фигуры. Это люди, исполняющие чужую политическую волю. Я не вижу ни одного кандидата, который мог бы иметь независимую, личную, правильную позицию и который мог бы отстаивать принципы олимпизма, а не выполнять политический заказ в виде ужасающего отношения к спортсменам, не имеющим ничего общего с политической ситуацией», — цитирует Гуляева ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост главы организации. В него входят семь человек: Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лаппартьен (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония).