Президент World Athletics Коу подтвердил намерение стать новым главой МОК

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу подтвердил намерение баллотироваться на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я всегда ясно давал понять, что если появится такая возможность, я серьезно подумаю об этом. Возможность появилась, и мне, очевидно, нужно подумать об этом. Конечно, я собираюсь ее рассмотреть. Я участвовал в олимпийском движении большую часть своей жизни. Это, а также другие личные аспекты, окажутся полезными для данной роли», — приводит слова Коу Daily Mail.

10 августа Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый президентский срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.