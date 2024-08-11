Президент World Athletics Коу подтвердил намерение стать новым главой МОК

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Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу подтвердил намерение баллотироваться на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).
«Я всегда ясно давал понять, что если появится такая возможность, я серьезно подумаю об этом. Возможность появилась, и мне, очевидно, нужно подумать об этом. Конечно, я собираюсь ее рассмотреть. Я участвовал в олимпийском движении большую часть своей жизни. Это, а также другие личные аспекты, окажутся полезными для данной роли», — приводит слова Коу Daily Mail.
10 августа Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый президентский срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.
Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.