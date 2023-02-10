Привалова — о бойкоте России на Олимпиаде-2024: «Пусть их заявления остаются на их совести»

Первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о выступлении 35 стран против допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024.

«Честно говоря, пока не знаю, во что это может вылиться. Даже не хочу об этом думать. Все-таки надеюсь, что спорт вне политики, хотя судя по их заявлениям это не так, но все-таки будем надеяться, что разум возобладает. Пусть их заявления остаются на их совести, а мы в любом случае будем заниматься своим делом — развивать легкую атлетику в стране, а там уже как будет, так и оно и будет. На самом деле, нас это не очень сильно в принципе касается. Да и от нашей надежды сейчас ничего не зависит. Надо просто делать свое дело», — сказала Привалова «СЭ».

В состав тех стран, кто против участия россиян, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.