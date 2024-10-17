Путин не против идеи выдвижения кандидатуры Дегтярева в президенты ОКР

Президент России Владимир Путин заявил, что не против идеи выдвижения министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Если у нас действительно министр спорта возглавит и Национальный Олимпийский комитет, то тогда у него — министра и президента Национального Олимпийского комитета в одном лице — будет больше возможностей и полномочий общаться и с регионами, регулировать работу в регионах и работать более плотно с федерациями», — отметил Путин. «Поэтому я и считаю возможным это предложение Шамиля Анвяровича (Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России — Прим. «СЭ») поддержать», — приводит слова главы государства ТАСС.

Михаил Дегтярев стал министром спорта страны в мае нынешнего года, сменив на этом посту Олега Матыцина. Ранее Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края