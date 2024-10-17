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Олимпиада

Олимпиада

17 октября, 22:51

Путин не против идеи выдвижения кандидатуры Дегтярева в президенты ОКР

Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что не против идеи выдвижения министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Если у нас действительно министр спорта возглавит и Национальный Олимпийский комитет, то тогда у него — министра и президента Национального Олимпийского комитета в одном лице — будет больше возможностей и полномочий общаться и с регионами, регулировать работу в регионах и работать более плотно с федерациями», — отметил Путин. «Поэтому я и считаю возможным это предложение Шамиля Анвяровича (Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России — Прим. «СЭ») поддержать», — приводит слова главы государства ТАСС.

Михаил Дегтярев. Министр спорта РФ Дегтярев заявил о готовности баллотироваться в президенты ОКР

Михаил Дегтярев стал министром спорта страны в мае нынешнего года, сменив на этом посту Олега Матыцина. Ранее Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края

Источник: ТАСС
Владимир Путин
Михаил Дегтярев
ОКР

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