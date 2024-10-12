Путин обновил состав Совета по физкультуре и спорту

Президент РФ Владимир Путин обновил состав президентского Совета по развитию физкультуры и спорта, информирует ТАСС. В него включен, в частности, глава РЖД Олег Белозеров, недавно избранный президентом объединенной Федерации гимнастики России.

Также среди новых членов совета — глава «Норильского никеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, глава Промсвязьбанка, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, подмосковный губернатор Андрей Воробьев, глава Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава Башкирии Радий Хабиров и другие.

Из состава совета исключены Ирина Винер, Сергей Шойгу, Олег Кожемяко, Сергей Цивилев и Василий Голубев.