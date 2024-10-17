Путин призвал очистить спорт от политизации и национальной дискриминации

Президент РФ Владимир Путин призвал очистить спорт от политизации и дискриминации по национальному признаку.

«Перспективы, завтрашний день мирового спорта действительно нуждаются в серьезном, предметном обсуждении. В совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации, в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Российские атлеты в подавляющем большинстве видов спорта лишены возможности представлять свою страну на международных соревнованиях.