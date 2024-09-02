Путин обвинил Запад и США в притеснении российских спортсменов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) грубо попирает олимпийские идеалы.

«Нынешние руководители Международного олимпийского комитета, действуя по указке коллективного Запада, и прежде всего США, грубо попирают олимпийские идеалы, которые они должны защищать. Вместо борьбы за права спортсменов, за целостность и универсальность олимпийского движения они заняты сохранением собственного статуса, власти и финансового благополучия», — приводит слова Путина ТАСС со ссылкой на газету «Оноодор» .

По словам Путина, в МОК нарушают основные принципы Олимпийской хартии, политизируя спорт. Президент РФ заявил, что важность Олимпиады ранее была в открытости и доступности для всех спортменов.

«Дело дошло до того, что полностью отменяют на между­народных турнирах слова «Россия» и «российский», — добавил Путин.

Также Путин подчеркнул, что Россия продолжит идти по пути демократизации спортивного движения, а также снятия ограничений.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

На Олимпиаде-2024 российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемониях открытия и закрытия соревнований. Олимпиада завершилась 11 августа.

На Играх в Париже участвовали 15 россиян. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали серебряными призерами Олимпиады в парном разряде.

С 28 августа по 8 сентября в Париже также проходят Паралимпийские игры. В соревнованиях принимают участие 88 спортсменов из России. Они выступят в пяти дисциплинах: легкая атлетика (46), плавание (34), настольный теннис (4), триатлон (2) и тхэквондо (2).