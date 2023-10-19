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Олимпиада

Сегодня, 16:51

Путин считает, что использование международного спорта в корыстных интересах рано или поздно закончится

Виктория Кравченко
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Президент России Владимир Путин считает, что использование международного спорта в корыстных интересах определенных групп рано или поздно закончится.

«Сейчас его (спорт. — Прим. «СЭ») используют для того, чтобы продвигать узкокорыстные политические интересы. Это пройдет, 100 процентов. Эта пена слетит. Время нужно, конечно», — цитирует Путина ТАСС.

Он также заявил, что российские спортсмены точно вернутся к полноценным соревнованиям.

Президент РФ возмущен, что в МОК приглашение на Олимпиаду считают не безусловным правом лучших спортсменов, а привилегией и «заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами», которые к спорту не имеют никакого отношения. По словам Путина Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей.

Источник: https://tass.ru/sport/19064319
Владимир Путин
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