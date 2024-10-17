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17 октября, 23:23

Путин заявил, что работа Олимпийского комитета России нуждается в коррективах

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Президент России Владимир Путин отметил, что функционирование Олимпийского комитета России (ОКР) нуждается в коррективах.

«В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России. Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества: работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Российские атлеты в подавляющем большинстве видов спорта лишены возможности представлять свою страну на международных соревнованиях.

Источник: РИА Новости Спорт
Владимир Путин
ОКР

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