Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Олимпиада

Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 12:25

Путин заявил о деградации олимпийского движения

Владимир Путин.
Фото AFP
Telegram Дзен

Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации международного олимпийского движения и считает, что на смену ему придут другие организации.

«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей», — приводит РИА Новости слова Путина.

По словам президента, альтернативные движения будут возникать «так или иначе», глава государства назвал это объективным процессом.

«Думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного олимпийского комитета, они извращают изначальную идею Пьера де Кубертена — спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей. Что произошло за последние десятилетия, олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения», — добавил Путин.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России до участия в международных соревнованиях.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до турниров тех российских атлетов, которые не поддержали СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не касаются командных видов спорта.

Олимпийский комитет России не получил приглашения на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже в установленный срок — 26 июля 2023 года. Также в МОК до сих пор не дали точного ответа по поводу того, смогут ли российские спортсмены выступить на Играх во Франции, которые пройудт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Владимир Путин
МОК
3
Читайте также
Александр Коваленко: «Болельщики «Зенита» просили сфотографировать с Сергеевым. Меня пока не узнают»
Россия в товарищеском матче проиграла олимпийской сборной Египта
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Путин считает, что спортсмены сами должны решить вопрос об участии в Олимпиаде
Матыцин допустил участие россиян на Олимпиаде, но без подписания деклараций
Валуев: «Игнорировать Олимпиаду нельзя. И так уже хуже некуда»
Баринов признался, что не знает ни одного игрока сборной Катара
Поздняков назвал ожидаемым невключение своей кандидатуры в состав комиссии МОК
Позднякова не включили в новый состав комиссии МОК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иванишевич: «Джокович планирует играть на Олимпийских играх в 2028 году»

В МОК назвали причину отсутствия президента ОКР Позднякова в составе комиссии организации