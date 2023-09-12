Путин заявил о деградации олимпийского движения

Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации международного олимпийского движения и считает, что на смену ему придут другие организации.

«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей», — приводит РИА Новости слова Путина.

По словам президента, альтернативные движения будут возникать «так или иначе», глава государства назвал это объективным процессом.

«Думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного олимпийского комитета, они извращают изначальную идею Пьера де Кубертена — спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей. Что произошло за последние десятилетия, олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения», — добавил Путин.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России до участия в международных соревнованиях.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до турниров тех российских атлетов, которые не поддержали СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не касаются командных видов спорта.

Олимпийский комитет России не получил приглашения на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже в установленный срок — 26 июля 2023 года. Также в МОК до сих пор не дали точного ответа по поводу того, смогут ли российские спортсмены выступить на Играх во Франции, которые пройудт с 26 июля по 11 августа 2024 года.