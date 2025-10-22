Видео
22 октября, 12:29

Реку с крокодилами в Австралии признали пригодной для Олимпиады-2032

Сергей Ярошенко
Река Фицрой в Австралии.
Фото Global Look Press

Реку Фицрой в Австралии, где водятся крокодилы, признали пригодной для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках в рамках Олимпийских игр 2032 года, сообщает The Australian.

По информации источника, независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии в штате Квинсленд (Австралия) и подтвердил соответствие необходимым требованиям.

В апреле Международная федерация гребного спорта (World Rowing) признала реку непригодной для проведения соревнований.

Олимпиада-2032 пройдет с 23 июля по 8 августа в Брисбене и окружающем его регионе Юго-Восточный Квинсленд.

