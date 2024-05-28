Relevo: Олимпийские игры 2036 года пройдут в Катаре

Столица Катара Доха станет местом проведения Олимпийских игр 2036 года, сообщает испанское издание Relevo.

По информации источника, в настоящее время Катар и Международный олимпийский комитет согласовывают окончательные детали. Отмечается, что кандидатуру этой страны выбрали, потому что Доха принимает крупные мировые мероприятия уже более десяти лет.

В столице Катара проводился чемпионат мира по гандболу в 2015 году, чемпионат мира по велоспорту в 2016-м, чемпионат мира по спортивной гимнастике в 2018-м, чемпионат мира по легкой атлетике в 2019-м, чемпионат мира по мужскому футболу в 2022-м, а также Кубок мира по плаванию в 2024-м. В 2027 году там состоится чемпионат мира по баскетболу среди мужчин.

Кроме этого, в Дохе ежегодно проходят соревнования по теннису, «Формуле-1» и мотоспорту. Благодаря большому опыту в организации международных спортивных мероприятий город на 90% обладает инфраструктурой, аналогичной той, которая требуется для Олимпийских игр.

Доха расположена в центрально-восточной части Катарского полуострова и на востоке омывается водами Персидского залива. Площадь города составляет 158,72 км.

Ближайшие летние Олимпийские игры состоятся во Париже (Франция) с 26 июня по 11 августа 2024 года. В них примут участие команды 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская сборная беженцев. Спортсмены в Париже разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.