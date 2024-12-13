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Олимпиада

Сегодня, 13:12

Лайшев назвал цель Дегтярева на посту главы ОКР

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» прокомментировал избрание министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы ОКР.

«Вижу, что это команда сверху прошла. Это политическая команда. Сверху намного виднее. Власть теперь сосредоточена в руках одного спортивного лидера страны. Наверное, это правильно. Думаю, интересы нашей страны в спорте будут более защищенные. Цели Дегтярева: продвижение и участие в Олимпийских играх, а рано или поздно они у нас все равно будут, потому что без России это неполноценные соревнования. Все это понимают», — сказал Лайшев «СЭ».

Выборы прошли в пятницу, 13 декабря, во время ежегодного Олимпийского собрания в штаб-квартире ОКР. За избрание Дегтярева проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.

Михаил Дегтярев
Ренат Лайшев
ОКР
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