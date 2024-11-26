РФС выдвинул министра спорта Дегтярева на пост президента ОКР

Российский футбольный союз (РФС) выдвинул кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Кроме того, в члены исполкома ОКР выдвинули кандидатуры секретаря совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марата Филиппова и президента РФС Александра Дюкова. Делегатами от РФС на Олимпийское собрание ОКР избрали Бориса Блюмина, Вячеслава Колоскова, а также Ивана Цитовича. Такая информация приводится на сайте РФС.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост главы ОКР. Срок его полномочий истек 13 ноября.

7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Нового главу организации выберут 13 декабря. Также в рамках заседания собрания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.