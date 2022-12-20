Плитухин стал генсеком ОКР, Шишкарев избран вице-президентом

По итогам прошедших в ходе олимпийского собрания выборов руководящего состава организации генеральным директором ОКР переизбран Владимир Сенглеев, а пост генерального секретаря комитета занял Родион Плитухин, ранее работавший главой аппарата ОКР, — он сменил на этом посту Анастасию Давыдову.

Первым вице-президентом ОКР остался советник президента РФ Игорь Левитин, вице-президентами переизбраны Владимир Кожин, Геннадий Тимченко, Василий Титов, к которым присоединился руководитель Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Он стал новым членом исполкома организации.

Также сменился глава комиссии спортсменов ОКР — место Софьи Великой занял Юрий Борзаковский.