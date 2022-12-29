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Олимпиада

Сегодня, 16:30

Роднина назвала отстранение российских спортсменов главным разочарованием года

Артем Бухаев
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» назвала главное разочарование в 2022 году.

«Самый позитивный момент года? Олимпиада! В России было много своих мероприятий, состязаний. Но они не могут сравниться с Олимпиадой. Главное разочарование года? Отстранение российских спортсменов», — сказала Роднина «СЭ».

5 декабря исполком МОК снова продлил рекомендации международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в своих соревнованиях. При этом президент МОК Томас Бах уже несколько раз подчеркивал, что решения об участии в соревнованиях должны приниматься исключительно по спортивному принципу.

Ирина Роднина
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