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Олимпиада

Сегодня, 14:00

Роднина не видит проблем в совмещении Дегтяревым постов министра спорта и главы ОКР

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Советская фигуристка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на избрание министра спорта России Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета страны.

«Если назначение и совмещение постов не идет вразрез требованиям Международного олимпийского комитета, то я здесь не вижу никаких проблем. Исходя из выступлений Дегтярева, его главная цель — восстановление взаимоотношений российского и международного спорта», — сказала Роднина «СЭ».

Выборы прошли 13 декабря во время ежегодного Олимпийского собрания в штаб-квартире ОКР. За избрание Дегтярева проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.

(Вероника Ольшукова)

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Ирина Роднина
Михаил Дегтярев
ОКР
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