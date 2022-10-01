Роднина — о заявлении Баха: «Нам подачки не нужны!»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям при условии, если они дистанцируются от СВО.

«Очередная попытка унизить, очернить, разъединить. Наши ребята должны быть допущены ко всем соревнованиям на абсолютно равных началах. Я вижу это как подачку. Нам подачки не нужны!», — сказала Роднина «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.