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Сегодня, 14:31

Роднина: «Давно назрела ситуация, когда надо пересматривать, как формируется МОК»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о формировании Международного олимпийского комитета (МОК).

«Уже давно назрела ситуация, когда надо пересматривать, как формируется МОК. Там достаточно маленькое количество представителей международных федераций, там такое большое количество представителей стран, которые являются членами Международного олимпийского движения. Там больше физических лиц, большинство из которых к спорту не имеют никакого отношения. Может быть, уже назрела ситуация, когда надо реформировать? Все в спорте меняется: судейство, виды спорта. Может, и олимпийскому комитету мнение большинства стран учитывать», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее группа из 35 стран будет требовать недопуска России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже. В состав тех, кто против, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

Олимпиада
Ирина Роднина
МОК
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