Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 19:49

Роднина призвала не обращать внимания на российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы Ирина Роднина призвала не обращать внимания на российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство ради возможности выступать на международных соревнованиях.

«Смена гражданства — право каждого человека. Но какой у них шанс завоевать медали в отсутствие российских фигуристов? Кто-нибудь из них претендует? Участвовать на соревнованиях — одно дело. Завоевывать медали — другое. Я бы на месте журналистов говорила про тех ребят в нашей сборной, кто не поменял гражданство и не выступает за другие организации. Поддержите наших ребят, которые нигде не выступают. Нужно писать о ребятах, которые завоевывали и завоевывают для нас медали. Про ребят с высокой гражданской ответственностью!» — приводит слова Родниной Sport24.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-611674-rodnina-razve-kto-to-iz-smenivshikh-sportivnoye-grazhdanstvo-pretenduyet-na-medali
Ирина Роднина
4
Читайте также
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
Медведев назвал размещение британский войск на Украине объявлением войны России
Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В США поддержали намерение фехтовальщика Биды выступать за сборную страны на Олимпиаде