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Депутат Госдумы Ирина Роднина призвала не обращать внимания на российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство ради возможности выступать на международных соревнованиях.
«Смена гражданства — право каждого человека. Но какой у них шанс завоевать медали в отсутствие российских фигуристов? Кто-нибудь из них претендует? Участвовать на соревнованиях — одно дело. Завоевывать медали — другое. Я бы на месте журналистов говорила про тех ребят в нашей сборной, кто не поменял гражданство и не выступает за другие организации. Поддержите наших ребят, которые нигде не выступают. Нужно писать о ребятах, которые завоевывали и завоевывают для нас медали. Про ребят с высокой гражданской ответственностью!» — приводит слова Родниной Sport24.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.