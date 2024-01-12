Роднина призвала не обращать внимания на российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство

Депутат Госдумы Ирина Роднина призвала не обращать внимания на российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство ради возможности выступать на международных соревнованиях.

«Смена гражданства — право каждого человека. Но какой у них шанс завоевать медали в отсутствие российских фигуристов? Кто-нибудь из них претендует? Участвовать на соревнованиях — одно дело. Завоевывать медали — другое. Я бы на месте журналистов говорила про тех ребят в нашей сборной, кто не поменял гражданство и не выступает за другие организации. Поддержите наших ребят, которые нигде не выступают. Нужно писать о ребятах, которые завоевывали и завоевывают для нас медали. Про ребят с высокой гражданской ответственностью!» — приводит слова Родниной Sport24.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.