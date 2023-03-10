0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 18:11

Роднина: «Нельзя питать иллюзий о допуске наших спортсменов. Бах может за неделю до ОИ-2024 поменять мнение»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном допуске российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже.

«Не вижу смысла обсуждать сейчас грядущие Олимпийские игры и участие там наших спортсменов. Еще столько времени до них, все может измениться в любой момент. Сейчас МОК говорит, что нейтральный статус, а послезавтра ветер подует в другую сторону и нас не допустят. Поэтому не нужно бежать впереди паровоза. Конечно, последние заявления по этому поводу, скорее, положительные, но нельзя питать иллюзий о допуске наших спортсменов. Бах может за неделю до ОИ-2024 поменять мнение», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

25 января МОК сообщил о том, что организация рассмотрит вариант допуска российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-nel-zya-pitat-illyuzij-o-dopuske-nashih-sportsmenov-bah-mozhet-za-nedelyu-do-oi-2024-pomenyat-mnenie/
Олимпиада
Ирина Роднина
МОК
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
«Впервые встала на коньки в 79 лет». Команда пенсионерок из глубинки мечтает сразиться с Канадой
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова заявила, что канадцы пытаются избежать конкуренции, требуя сохранить отстранение россиян