Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 19:15

Роднина считает, что некоторым российским спортивным федерациям выгоден переход в Азию

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о возможном переходе российских спортивных федераций в Азию.

«Исторически Олимпийский комитет был создан европейскими странами. В тот момент в Азии олимпийского движения практически не было. Сейчас Россия очень здорово развивается. Мы единственная страна, которая имеет возможность представлять и Европу, и Азию. Вы видите, что у нас сейчас экономически и культурно все больше поворачивается в сторону Азии. Конечно, можно задуматься о переходе в Азию. Может, каким-то федерациям это выгодно. Виды спорта развиваются по-разному», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Олимпийский совет Азии предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе.

Ирина Роднина
1
Читайте также
Дана Уайт считает футбол самым бездарным спортом: «Как можно в такие ворота забить всего 3 гола?!»
Роналду угрожал уехать с ЧМ-2022? Что происходит в сборной Португалии
Взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в Рязани
В Москве за взятку задержали начальника управления по противодействию коррупции ФТС
Переехавшая в Испанию россиянка сравнила цены в Москве и Барселоне
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Поздняков считает, что россияне уже в ближайшее время смогут вернуться на международную арену