Роднина заявила, что Бах оказался слабым руководителем МОК

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась ожиданиями от предстоящих выборов главы Международного олимпийского комитета.

«Я выборы главы МОК особенно не жду. Но это в любом случае очередная веха в олимпийском движении. Всем, кто имеет отношение к спорту, хотелось бы видеть руководителя МОК, который будет иметь конкретную программу. Например, Саморанч, когда избирался, ставил задачу объединения олимпийского движения. У Рогге же во главе угла была чистота спорта в плане фармацевтики. А потом пришел господин Бах, и мы до сих пор не понимаем, какие цели были перед ним поставлены. Он добавил к «выше, сильнее, быстрее» слово «вместе», но только при нем наоборот все врозь идет. Оказался слабым руководителем», — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».

Выборы президента МОК состоятся в рамках 143-й сессии организации, которая пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в Греции.