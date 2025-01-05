Роднина заявила, что Бах оказался слабым руководителем МОК

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась ожиданиями от предстоящих выборов главы Международного олимпийского комитета.
«Я выборы главы МОК особенно не жду. Но это в любом случае очередная веха в олимпийском движении. Всем, кто имеет отношение к спорту, хотелось бы видеть руководителя МОК, который будет иметь конкретную программу. Например, Саморанч, когда избирался, ставил задачу объединения олимпийского движения. У Рогге же во главе угла была чистота спорта в плане фармацевтики. А потом пришел господин Бах, и мы до сих пор не понимаем, какие цели были перед ним поставлены. Он добавил к «выше, сильнее, быстрее» слово «вместе», но только при нем наоборот все врозь идет. Оказался слабым руководителем», — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».
Выборы президента МОК состоятся в рамках 143-й сессии организации, которая пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в Греции.