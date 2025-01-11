Роднина: «Россия потеряла целое поколение спортсменов из-за отстранения»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина заявила, что многие российские спортсмены утратили мотивацию.

«Нужно понимать, кто такие профессиональные спортсмены. Это те, кто находится на контракте с клубами. Это футболисты, хоккеисты, баскетболисты — представители игровых видов спорта, — приводит Sport24 слова Родниной. — А дальше есть спортсмены высших достижений, у которых контракты с федерациями. Если брать спортсменов высших достижений, то последние два года нет никакой мотивации, потому что нет участия в соревнованиях».

Роднина добавила, что без международных соревнований Россия потеряла часть поколения.

«А, может, и целое поколение. Поколение последних 4-5 лет оказалось без соревнований. Если лидеры еще выступали на Играх, то второй и третий состав как раз потеряли мотивацию. А это те, которые должны были прийти на смену лидерам. Но в ближайшем будущем у нас все равно выступать будут только лидеры», — сказала Роднина.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от работы в 2022 году из-за ситуации на Украине.