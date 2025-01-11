Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 18:16

Роднина: «Россия потеряла целое поколение спортсменов из-за отстранения»

Камила Абдурахманова
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина заявила, что многие российские спортсмены утратили мотивацию.

«Нужно понимать, кто такие профессиональные спортсмены. Это те, кто находится на контракте с клубами. Это футболисты, хоккеисты, баскетболисты — представители игровых видов спорта, — приводит Sport24 слова Родниной. — А дальше есть спортсмены высших достижений, у которых контракты с федерациями. Если брать спортсменов высших достижений, то последние два года нет никакой мотивации, потому что нет участия в соревнованиях».

Роднина добавила, что без международных соревнований Россия потеряла часть поколения.

«А, может, и целое поколение. Поколение последних 4-5 лет оказалось без соревнований. Если лидеры еще выступали на Играх, то второй и третий состав как раз потеряли мотивацию. А это те, которые должны были прийти на смену лидерам. Но в ближайшем будущем у нас все равно выступать будут только лидеры», — сказала Роднина.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от работы в 2022 году из-за ситуации на Украине.

Источник: sport24.ru
Ирина Роднина
Читайте также
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
В Сухуме задержан устроивший перестрелку в кафе и ранивший троих человек мужчина
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву
В Крыму сообщили о массовой DDoS-атаке на операторов связи
«Спартак» готовит 25 млн на новичка, «Зенит» отдает футболистов ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Сборная Колумбии не сможет сыграть с Россией в 2025 году
Мамиашвили: «Надо пожелать Трампу достойно пройти инаугурацию. Но нам нужно ориентироваться на свои интересы»
Мамиашвили: «Начинается олимпийское четырехлетие, придется наверстывать. Задач масса»
Вяльбе назвала условие для участия российских лыжников на Олимпиаде-2026
Федерация гимнастики России ожидает ответ FIG по заявкам на нейтральный статус к середине февраля
Тарасова считает, что в 2025 году санкции с российских спортсменов будут сняты
Сегодня
Вчера
Неделя