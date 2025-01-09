Россия будет добиваться снятия ограничений по допуску спортсменов на международные турниры

Россия будет добиваться снятия всех ограничений, связанных с допуском спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Такая задача была поставлена в едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036-го, который был утвержден премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ответственным за исполнение задач назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Другими задачами стали формирование положительного имиджа России в международном спортивном сообществе как государства, имеющего высокие спортивные достижения и ведущего активную борьбу с допингом.

Сборной России поставлена задача войти в тройку сильнейших в неофициальном медальном зачете Олимпиад к 2030 году.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.