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Олимпиада

Сегодня, 12:10

Россиян не допустят до участия в юношеской Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российские спортсмены не будут допущены до участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо.

«Если говорить о зимних юношеских Играх — 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — приводит заявление МОК ТАСС со ссылкой на «Советский спорт».

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля в Канвондо (Республика Корея). В соревнованиях принимают участие спортсмены от 15 до 18 лет.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что МОК стремится уважать права спортсменов из всех стран и пытается найти варианты допуска атлетов из государств, находящихся в состоянии конфликта.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

29 сентября стало известно, что российские спортсмены будут допущены до участия в Паралимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Россияне смогут выступить на&nbsp;Паралимпиаде 2024 в&nbsp;нейтральном статусе. Паралимпийцев из России допустили к Играм в Париже. Но есть и ложка дегтя

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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