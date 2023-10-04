Россиян не допустят до участия в юношеской Олимпиаде-2024

Российские спортсмены не будут допущены до участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо.

«Если говорить о зимних юношеских Играх — 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — приводит заявление МОК ТАСС со ссылкой на «Советский спорт».

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля в Канвондо (Республика Корея). В соревнованиях принимают участие спортсмены от 15 до 18 лет.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что МОК стремится уважать права спортсменов из всех стран и пытается найти варианты допуска атлетов из государств, находящихся в состоянии конфликта.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

29 сентября стало известно, что российские спортсмены будут допущены до участия в Паралимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.