Российские и белорусские олимпийцы выступили с обращением к коллегам

По итогам совместного заседания комиссии спортсменов ОКР и НОК Белоруссии, прошедшего в пятницу в Уфе в рамках форума «Россия — спортивная держава», стороны обменялись впечатлениями от участия в мероприятиях на протяжении двух дней, поговорили об актуальных вопросах современного олимпийского движения и наметили план сотрудничества на ближайшее будущее.

Кроме того, спортсмены двух стран обсудили и приняли совместную декларацию, обратившись к другим участникам мирового олимпийского движения. Текст документа приводит пресс-служба ОКР.

«Мы, представители Комиссий спортсменов ОКР и НОК Беларуси, выражая консолидированное мнение спортсменов-олимпийцев наших стран, считаем необходимым обратиться сегодня ко всем, кто сохраняет приверженность истинным ценностям олимпизма как уникального спортивного, социального и культурного явления.

Призываем:

1. Обеспечить всем спортсменам мира их законное право выступать и представлять свои страны на всех без исключения соревнованиях на равноправной основе и в дальнейшем неукоснительно придерживаться принципов Олимпийской хартии о недопущении дискриминации по каким-либо мотивам.

2. Восстановить независимость и самостоятельность олимпийского движения, не использовать его впредь как инструмент исполнения политических и иных внешних заказов, противопоставляя тем самым олимпизм изначальной объединяющей, гуманитарной миссии спорта.

3. Развивать олимпийское движение совместными усилиями на благо спорта, мира и прогресса, прекратить ущербную практику межевания стран и народов по принципу лояльности, угодности или финансовой выгоды.

4. При принятии любых решений руководствоваться, в первую очередь, интересами спортсменов, стремлением к максимальным спортивным результатам и здоровой и честной конкуренции. Не подменять олимпийские принципы выгодой от сиюминутных модных трендов или тенденций, которые вносят раскол в олимпийское сообщество и ставят под сомнение саму идею олимпизма как универсальной консолидирующей силы добра".

Атлеты из России и Белоруссии отстранены от большинства международных соревнований по инициативе МОК с февраля 2022 года.