Российских спортсменов нет среди пострадавших от землетрясения в Турции

Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Георгий Брюсов сообщил в своем Telegram-канале, что российские спортсмены, которые находятся на сборах в Турции, не пострадали при землетрясении.

По словам Брюсова, в Турции находятся 104 российских спортсмена и 39 тренеров, а также 4 представителя сборных страны по паралимпийским видам спорта — футболу ампутантов, триатлону и ПОДА.

Брюсов заявил, что в Аланье находятся 16 спортсменов и 8 тренеров сборной России по велотреку, а также 28 спортсменов и 16 тренеров по триатлону. В Бодруме ведут подготовку 31 спортсмен и 7 тренеров по парусному спорту, а в Мерсине — 29 спортсменов и 8 тренеров национальной команды по стендовой стрельбе.

Директор ЦСП отметил, что с руководством спортивных федераций и представителями команд в месте проведения сборов налажен оперативный контакт.

Ночью 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла. В стране отменены все спортивные мероприятия.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения — 3381 человек. Ранено 20 436 человек, обрушилось 5575 зданий.