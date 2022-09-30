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Олимпиада

30 сентября, 21:55

Станислав Поздняков: «Российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность на унизительный нейтральный статус»

Иван Шитик
Корреспондент

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировала слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям при условии, если они дистанцируются от СВО.

«Из сегодняшнего заявления Президента МОК Томаса Баха можно сделать вывод, что российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус выступлений на международной арене.

Санкции по отношению к российскому спорту по-прежнему действуют. В этой, искусственно созданной рекомендациями Исполкома МОК ситуации, наших атлетов по сути принуждают нарушать законы своей страны и Олимпийской хартии.

Олимпийский комитет России, как и прежде, настаивает на том, что спорт должен, независимо от обстоятельств, оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения запросов тех или иных геополитических сил.

Мы продолжим вести проработку данного вопроса, твердо придерживаясь своей позиции, действуя в интересах российского спорта и наших спортсменов», — написал Поздняков в Telegram-канале.

Ранее, 28 февраля, МОК призвал международные спортивные федерации не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov/347
Станислав Поздняков
Томас Бах
МОК
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