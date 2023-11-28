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Олимпиада

Сегодня, 16:00

Руководитель правового управления ОКР: «CAS превратился в орудие международной спортивной бюрократии»

Антон Бабошин
Корреспондент
Штаб-квартира CAS.
Фото Global Look Press
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Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова в интервью «СЭ» высказалась о том, что некоторые российские спортивные федераций отзывают из CAS свои иски к международным федерациям.

— Александра Михайловна, когда несколько спортивных федераций отзывают из CAS свои иски к международным федерациям, это попытка договориться мирно внутри организаций, или у этих дел просто нет сейчас перспектив?

— Дело в том, что к апрелю 2023 года все поданные апелляции по обжалованию антироссийских действий международных спортивных федераций (в том числе по отстранению российских спортсменов) потеряли всякий смысл. Ведь они подавались в связи с шагами международных структур, которые были предприняты еще весной 2022 года, а спустя год в большинстве случаев заменены новыми решениями на основании рекомендаций МОК от 28 марта 2023 года. При таких обстоятельствах продолжение арбитражных процедур было с правовой точки бессмысленным и привело бы к еще большим судебным расходам при отсутствии каких-либо перспектив для положительного исхода.

— Получается, CAS не рассмотрел ни одну из апелляций за целый год либо не вынес решения за все это время?

— Простой анализ участия российских спортивных организаций в последних арбитражных процедурах CAS позволяет сделать однозначный и, увы, печальный вывод о том, что Спортивный арбитражный суд перестал быть объективным инструментом правосудия (быстрого и доступного) и превратился в орудие международной спортивной бюрократии. Все действия администрации CAS и конкретных коллегий арбитров были направлены на создание максимальных препятствий в отношении рассмотрения дел российских спортсменов и организаций.

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ОКР
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