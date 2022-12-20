Рылов и Большунов — лучшие спортсмены по версии ОКР

Обладателями премии ОКР как лучшие спортсмены прошедших Олимпийских игр в Пекине и Токио стали лыжник Александр Большунов и пловец Евгений Рылов.

Приз лучшему тренеру летних Олимпийских игр-2021 достался многолетней наставнице сборной по синхронному плаванию Татьяне Покровской. А аналогичная награда за белые Игры в Китае отправилась Юрию Бородавко, работающего как раз с Большуновым и другими лыжниками.

— Мы с Сашей вместе работаем уже шесть лет, и я видел, с каким упорством он шел к этим медалям, какие сложности преодолевал, — сказал Бородавко. — Проблемы преследовали его, но несгибаемый характер и сила воли позволили ему выйти на высочайший уровень. Я счастлив. Говорят, что лыжные гонки хоть и не командный вид спорта, но работает в нем команда. Поэтому огромное спасибо всем, кто помогал нам на этом пути.