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Париж-2024

Сегодня, 15:24

Самаранч-младший заявил, что Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию

Сергей Разин
корреспондент
Хуан Антонио Самаранч-младший.
Фото Global Look Press
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Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший рассказал о возможном восстановлении членства в организации Олимпийского комитета России (ОКР).

«Россия не уважала олимпийское перемирие, поэтому и была отстранена. Страна по-прежнему грубо нарушает Олимпийскую хартию», — приводит слова Самаранча-младшего «КП» со ссылкой на AFP.

ОКР был отстранен от международного олимпийского движения в октябре 2023 года после включения в свой состав олимпийских советов новых регионов РФ. Это решение подразумевает лишение статуса национального олимпийского комитета и остановку финансирования со стороны МОК.

Источник: Комсомольская правда
МОК
ОКР

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