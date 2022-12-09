Саммит МОК призвал решить проблему допуска спортсменов, соблюдающих Олимпийскую хартию

Олимпийский саммит призвал Международный олимпийский комитет (МОК) возглавить изучение проблемы по допуску на соревнования тех спортсменов, которые полностью соблюдают Олимписйкую хартию.

«МОК должен возглавить дальнейшее изучение инициативы ОСА относительно участия спортсменов, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию и санкции. Эта инициатива будет обсуждаться в ходе следующего раунда консультаций МОК с членами комитета, представителями спортсменов, международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами», — приводит ТАСС текст декларации, опубликованный пресс-службой МОК.

Ранее Олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск для спортсменов из России и Белоруссии на проводимые в азиатском регионе соревнования.

При этом большинство участников саммита МОК поддержали сохранение санкций в отношении российского и белорусского спорта.