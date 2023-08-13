Сборная России выиграла медальный зачет Игр стран СНГ в Белоруссии

Сегодня, 19:41
Сборная России стала победителем медального зачета на II Играх стран СНГ, завоевав 288 наград (149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых).
Второе место заняла национальная команда Белоруссии (236 наград). Тройку лидеров замкнула сборная Узбекистана (105).
Соревнования проходили в 11 городах Белоруссии. В них приняли участие 22 сборные. Медали разыгрывались в 20 видах спорта.
Следующие Игры стран СНГ состоятся в Азербайджане в 2025 году.
zvovs
Посмешище. Как типичные диктаторы сами на себя медальки вешают и самопохвальство на фоне никакого турнира)
13.08.2023