Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Олимпиада

Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 20:58

Щербакова и Позднякова стали лучшими спортсменками по версии ОКР

Антон Бабошин
Корреспондент
Telegram Дзен

Обладательницей премии ОКР как лучшая спортсменка зимних Олимпийских игр в Пекине стала чемпионка в одиночном фигурном катании Анна Щербакова. Награду ей вручил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

— Огромная благодарность за награду, для меня это большая честь, — сказала Щербакова. —  Уровень наших спортсменов настолько высокий, что получать такие призы дорогого стоит.

Лучшей спортсменкой летних Олимпийских игр в Токио была признана двукратная победительница турнира по фехтованию София Позднякова. Она получила свой приз из рук министра спорта Олега Матыцина.

Анна Щербакова
София Лоханова (Позднякова)
Станислав Поздняков
0
Читайте также
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Источник: Инфантино рассматривает возможность проведения ЧМ раз в три года
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Роднина предположила, что российский спорт вернется на международные соревнования в 2024 году