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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 15:23

Себастьяна Коу могут не допустить к выборам главы МОК

Игнат Заздравин
Корреспондент
Себастьян Коу.
Фото Global Look Press
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Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу может быть не допущен к выборам нового главы Международного олимпийского комитета (МОК).

Не допустить Коу может комиссия по этике МОК. Она опубликовала директивы, касающиеся предстоящих выборов . 67-летнему британцу может помешать возрастное ограничение, поскольку член МОК, достигший предельного возраста 70 лет, теряет свое членство в организации.

Кроме того, кандидаты должны избежать конфликта интересов, если параллельно занимают пост президента одной из федераций.

В августе действующий президент МОК Томас Бах объявил, что не будет переизбираться на новый срок. Он возглавляет комитет с 2013 года. Выборы нового главы МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Томас Бах. Бах уходит из МОК со слезами. Для России он был и не друг, и не враг, а так...
Себастьян Коу

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