Сечина заявила, что приглашение на азиатские турниры приближает россиян к Олимпиаде-2024

12 декабря, 12:07
Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина рассказала, что предложение Олимпийского совета Азии содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации приближает атлетов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Любые инициативы подобного рода приближают нас к Олимпиаде, к восстановлению прежнего статуса российских атлетов, который был утрачен абсолютно не по их вине», — цитирует Сечину ТАСС.
Из-за санкций МОК российские спортсмены могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.