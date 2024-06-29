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Париж-2024

Сегодня, 17:48

Сергей Федотов: «Профсоюз игроков НХЛ говорит, что россияне будут на Олимпиаде-2026»

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Бывший скаут сборной России Сергей Федотов рассказал, что НХЛ уверяет российских игроков лиги в участии в Олимпиаде в 2026 году.

Российская национальная команда отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ.

«Информация, которую слышал своими ушами Виталий, говорит о том, что в профсоюзе игроков НХЛ российским игрокам говорят — в 2026 году на Олимпиаду вы поедете», — заявил Федотов в эфире «Спорт-Экспресса».

Олимпиада в 2026 году пройдет в Италии с участием хоккеистов из НХЛ.

НХЛ
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