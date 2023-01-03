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Сегодня, 14:30

Тарпищев: «Желаю всем российским спортсменам в 2023 году допуска на международные соревнования»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев пожелал российским спортсменам принять участие в международных соревнованиях в 2023 году.

«В 2023 году желаю всем российским спортсменам допуска на международные соревнования. И чтобы политика не вмешивалась в спорт. Это самое главное. Да, теннисисты играют на международных стартах — в 2022 году мы выиграли 580 турниров в 73 странах. Но все же мы все живем Олимпиадой, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы российские спортсмены смогли принять участие на ближайших Играх», — приводит слова Тарпищева «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, лишил Россию и Белоруссию права на проведение международных турниров и запретил национальную символику двух стран на спортивных мероприятиях и встречах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-tarpishhev-v-2023-godu-zhelayu-vsem-rossijskim-sportsmenam-dopuska-na-mezhdunarodny-e-sorevnovaniya/
Теннис
Шамиль Тарпищев
МОК
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