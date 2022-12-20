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Сегодня, 15:11

Шишкарев готов защищать интересы всего российского спорта

Антон Бабошин
Корреспондент
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Глава ФГР Сергей Шишкарев, на Олимпийском собрании избранный вице-президентом ОКР, объяснил, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на этот пост.

— У меня появился дополнительно большой объем работы, но вы знаете: если я за что-то берусь, то отдаю этому и душу, и время, которого и так уже в сутках не хватает, — сказал Шишкарев журналистам. — Но это нужно было сделать ради гандбола и всего российского спорта. Сейчас такой период, что ОКР могут пригодиться мои знания и умения как кризис-менеджера, обладающего опытом решения сложных задач. Вспомните, как мы отбирались на Игры в Рио, пробивались через разные ограничения последних лет, получали «уайлд кард» на мужской ЧМ-2021. Это показывает, что я умею вести сложные переговоры, убеждать даже оппонентов и защищать интересы России. И это в нынешних условиях не просто пафосные слова. Думаю, что наиболее эффективен я могу быть как раз в проведении международных переговоров — опыт, знание иностранных языков, работа в большой логистической компании, постоянные контакты с внешним миром. У меня наработаны контакты и налажено взаимодействие с руководителями международных федераций, которые в том или ином виде доджны быть нашими соратниками в процессе снятия ограничений. Резюмируя, я согласился баллотироваться в вице-президенты ОКР не для того, чтобы лоббировать интересы гандбола, а для защиты интересов всего нашего спорта. И гандбол от этого тоже выиграет.

Руководителем ОКР на новый срок избран Станислав Поздняков.

Сергей Шишкарев
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