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Сегодня, 16:15

Шишкарев поддержал выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР

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Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев поделился мнением о выдвижении министра спорта Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Я поддерживаю это решение. Главное, чтобы централизация власти привела к концентрации ресурсов, финансов прежде всего, чтобы понятие приоритизации пошло на пользу российскому спорту, чтобы не появились элитные виды спорта при массовости других видов», — цитирует Шишкарева Metaratings.ru.

Во вторник, 15 октября, президент ОКР Станислав Поздняков заявил об уходе со своего поста. Дата выборов нового главы будет определена 7 ноября.

В четверг глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева. Министр спорта заявил о готовности баллотироваться, предложение поддержал президент страны Владимир Путин.

Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту министра спорта РФ в мае.

Источник: Metaratings.ru
Михаил Дегтярев
Сергей Шишкарев
ОКР

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