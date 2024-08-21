Шишкина и Башаев стали послами нового проекта ОКР «Олимпийский резерв — Детям лучшее»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и бронзовый призер Игр-2020 в Токио дзюдоист Тамерлан Башаев стали первыми амбассадорами нового проекта ОКР «Олимпийский резерв — Детям лучшее».

Презентация проекта, который в организации назвали флагманским, прошла 21 августа в Москве в Инновационном центре ОКР.

«Хочу сказать спасибо ОКР за оказанную честь. Я сама еще ребенком побывала на Всемирных юношеских играх в Москве, мне тогда было 9. И даже не будучи полноценным участником, получила невероятный заряд эмоций. Поддержка юных спортсменов — невероятно важное и нужное дело.

Я следила и за Играми в Париже, и за чемпионатом России. И могу сказать, что наши соревнования в некоторых моментах даже выше уровнем. Мы действительно сильнейшие в мире, и дети у нас прекрасные. Возможно, они уже сейчас могли бы брать олимпийские медали. Но в будущем они обязательно станут чемпионами», — сказала Шишкина журналистам.

На данный момент в пофамильном списке олимпийского резерва ОКР находятся 1124 спортсмена в возрасте от 14 до 16 лет. Ближайшим крупным стартом для них должна стать юношеская Олимпиада, которая пройдет в Сенегале в 2026 году.