Швейцария хочет провести зимние Олимпийские игры в 2030, 2034 или 2038 году

Швейцарский олимпийский комитет изучает возможность проведения зимних Олимпийских игр в 2030-х годах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщается, что Швейцария планирует провести Игры в разных городах страны. Рассмотрение условий проведения должно быть завершено к ноябрю 2023 года. Отмечается, что в стране также пройдет социологический опрос населения, по итогам которого, будет представлен отчет об отношении граждан к новой концепции проведения события.

Город-организатор Олимпиады-2030 будет избран на 142-й сессии МОК в Париже 23-24 июля 2024 года. В проведении зимних игр ранее были заинтересованы канадские Ванкувер и Уистлер, однако они отозвали свое предложение, а также американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро и шведский Стокгольм.

Олимпиаду 2026 года примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.