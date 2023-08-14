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Олимпиада

Сегодня, 10:03

Швейцария хочет провести зимние Олимпийские игры в 2030, 2034 или 2038 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Штаб-квартира МОК в Лозанне.
Фото Reuters
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Швейцарский олимпийский комитет изучает возможность проведения зимних Олимпийских игр в 2030-х годах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщается, что Швейцария планирует провести Игры в разных городах страны. Рассмотрение условий проведения должно быть завершено к ноябрю 2023 года. Отмечается, что в стране также пройдет социологический опрос населения, по итогам которого, будет представлен отчет об отношении граждан к новой концепции проведения события.

Город-организатор Олимпиады-2030 будет избран на 142-й сессии МОК в Париже 23-24 июля 2024 года. В проведении зимних игр ранее были заинтересованы канадские Ванкувер и Уистлер, однако они отозвали свое предложение, а также американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро и шведский Стокгольм.

Олимпиаду 2026 года примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: https://tass.ru/sport/18500413
МОК
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