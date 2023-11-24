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Олимпиада

Сегодня, 22:41

Швейцария подаст заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 или 2034 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский комитет Швейцарии объявил, что подаст заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2030 или 2034 году.

Глава комитета Юрг Шталь заявил, что все спортивные федерации страны поддержали эту идею.

«Делегаты спортивных федераций Швейцарии выразили решительную поддержку проекту, который может дать уникальный импульс как швейцарскому спорту в целом, так и нашей стране», — приводит слова Шталь пресс-служба комитета Швейцарии.

Швейцария намерена организовать «децентрализованные» Игры с использованием существующие объекты, расположенных в разных частях страны.

На проведение турнира 2030 года на данный момент претендуют Солт-Лейк-Сити (США), Швеция и Франция. Японский город Саппоро ранее снял свою заявку на проведение Олимпиады-2030 и заявил, что рассмотрит возможность проведения Игр в 2034.

Места проведения Олимпиад 2030 и 2034 годов должны быть утверждены в 2024 году на сессии МОК в Париже.

Олимпиада
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