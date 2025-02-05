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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 17:35

Сидаков рассказал о своем отношении к Олимпийским играм

Камила Абдурахманова
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков рассказал о своем отношении к Олимпийским играм.

«Тяжело было, когда не допустили. Сейчас уже нет смысла говорить, что я двукратным не стал. Там меня не было и уже никто никогда не узнает, как бы я там выступил, но конечно был намерен выиграть. Настраиваюсь ли на следующий олимпийский цикл? Не сыпьте мне соль на рану. Не хочу даже об этом задумываться. Сейчас просто тренируюсь и выступаю», — сказал Сидаков «РБ Спорт».

28-летний Сидаков не был приглашен на Олимпийские игры-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Источник: «РБ Спорт»
Заурбек Сидаков
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