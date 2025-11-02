Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов

Французский велогонщик Шарль Кост, выигравший Олимпийские игры 1948 года в командной гонке преследования, скончался на 102-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP, который привел комментарий министра спорта Франции Марины Феррари.

Кост был старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов. Теперь таковым стал бывший футболист сборной СССР Никита Симонян, который 12 октября отметил 99-летие.

Француз также являлся чемпионом мира 1948 года в индивидуальной гонке преследования. В 2024-м он принял участие в церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Симонян — четырехкратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР. Со 160 голами он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака». В составе сборной СССР Симонян стал чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне. 10 октября президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда России.