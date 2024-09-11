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Сегодня, 19:51

Смирнов заявил, что многие страны поддерживают участие россиян в международных турнирах

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Почетный член МОК и почетный президент ОКР Виталий Смирнов заявил, что многие страны поддерживают участие российских атлетов в международных турнирах.

— Российский спорт по-прежнему привлекателен для мирового сообщества. И с точки зрения зрелищности, и с экономической точки зрения. Например, противостояние спортсменов США с СССР, а затем и России, всегда было востребованным и вызывало повышенный интерес у болельщиков, организаторов международных соревнований. Мировое сообщество должно быть заинтересовано в том, чтобы на чемпионатах мира и Олимпийских играх выступали российские спортсмены.

Мы ощущаем, что многие в мире за это. Мировой спорт развивается в том числе и благодаря участию российских атлетов. Мы принимаем различные меры, чтобы не было стагнации, пока наши спортсмены не выступают на крупных международных соревнований, находим возможности для конкуренции с сильными атлетами — например, Игры БРИКС и другие соревнования, — сказал Смирнов Metaratings.ru.

На Олимпиаду в Париже, которая проходила с 26 июля по 11 августа, МОК допустил лишь 15 россиян. Они выступали в нейтральном статусе, без национальных флагов и гимнов.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Смирнов

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