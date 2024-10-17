Позднякова об отставке отца из ОКР: «Поддерживают, когда кто-то падает — папа никуда не упал»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях россиянка София Позднякова прокомментировала «СЭ» решение своего отца Станислава Позднякова об отставке с поста президента ОКР.

«Поддерживают, когда кто-то падает. Папа никуда не упал. Все отлично. Перемены всегда бывают в жизни», — сказала Поздянкова «СЭ».

15 октября Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета России. Он занимал эту должность с мая 2018 года. В декабре 2022-го его избрали на новый четырехлетний цикл.