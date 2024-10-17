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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 08:23

Позднякова об отставке отца из ОКР: «Поддерживают, когда кто-то падает — папа никуда не упал»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях россиянка София Позднякова прокомментировала «СЭ» решение своего отца Станислава Позднякова об отставке с поста президента ОКР.

«Поддерживают, когда кто-то падает. Папа никуда не упал. Все отлично. Перемены всегда бывают в жизни», — сказала Поздянкова «СЭ».

15 октября Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета России. Он занимал эту должность с мая 2018 года. В декабре 2022-го его избрали на новый четырехлетний цикл.

София Позднякова
Станислав Поздняков
ОКР

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